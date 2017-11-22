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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пенсионерка получила травмы, пытаясь забежать в уходящий автобус

В Волгограде сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадала пожилая женщина.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла около 11:00 в Кировском районе Волгограда. По предварительной информации, водитель автобуса «Волгабас» маршрута № 2, который обслуживает ПАТП-7, высадил пассажиров на остановке «503-й квартал», затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась вбежать пенсионерка, однако упала и попала под правое заднее колесо автобуса.

Тяжелая машина переехала обе ноги пенсионерки. Она с переломами доставлена в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии.

В администрации Волгограда уточнили, что вне зависимости от степени вины водителя, ПАТП-7 окажет пострадавшей пенсионерке всестороннюю помощь и поддержку.

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