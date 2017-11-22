В Волгограде пенсионерка получила травмы, пытаясь забежать в уходящий автобус
В Волгограде сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадала пожилая женщина.
В Волгограде сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадала пожилая женщина.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Тяжелая машина переехала обе ноги пенсионерки. Она с переломами доставлена в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии.
В администрации Волгограда уточнили, что вне зависимости от степени вины водителя, ПАТП-7 окажет пострадавшей пенсионерке всестороннюю помощь и поддержку.