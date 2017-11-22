В Волгограде пенсионерка получила травмы, пытаясь забежать в уходящий автобус

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла около 11:00 в Кировском районе Волгограда. По предварительной информации, водитель автобуса «Волгабас» маршрута № 2, который обслуживает ПАТП-7, высадил пассажиров на остановке «503-й квартал», затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась вбежать пенсионерка, однако упала и попала под правое заднее колесо автобуса.