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14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские правоохранители ищут убийцу 30-летнего мужчины

Труп был найден в Заельцовском районе города.

В Новосибирске правоохранители расследуют уголовное дело по убийству. Тело мертвого мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено недавно: 18 ноября в Заельцовском районе города. В настоящее время следователями, криминалистами и сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области ежедневно ведутся поиски человека, совершившего преступление.

— По данным следствия, 18 ноября 2017 около 23.00 на участке местности у дома № 31 по улице Северная Заельцовского района Новосибирска обнаружен труп 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы. Следствие проверяет различные версии и мотивы совершения преступления. По делу также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — комментируют в ведомстве.

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