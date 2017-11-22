В Новосибирске «Ford» протаранил маршрутку с пассажирами, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

ДТП произошло днем 22 ноября возле остановки «Храм Михаила Архангела». Владелец автомобиля «Ford» не рассчитал дистанцию и врезался в маршрутку «Citroen Jumper», которая высаживала пассажиров.

«От удара у Форда замяло капот и пострадала правая передняя часть, у маршрутки повреждения оказались менее значительными», — рассказали очевидцы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Движение на улице Большевистской в сторону Бердского шоссе затруднено.