Турсенгали Алагузова допросила полиция
В Департаменте внутренних дел Алматы прокомментировали дело в отношении бизнесмена Турсенгали Алагузова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Департаменте внутренних дел Алматы прокомментировали дело в отношении бизнесмена Турсенгали Алагузова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как стало известно, Алагузов допрошен полицией по делу о самоуправстве.
«Сообщаем, что 19 октября 2017 года данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 389, часть 3 УК РК (“Самоуправство”), в отношении Алагузова Т. Т. По настоящему уголовному делу Алагузов Турсенгали Турумович 17 сентября 1969 года рождения был допрошен в качестве свидетеля, имеющего право на защиту», — сообщили в ДВД Алматы.
В настоящее время сотрудниками СО УВД Турксибского района обеспечиваются полнота, всесторонность и объективность исследования всех обстоятельств дела, после чего будет принято окончательное процессуальное решение, сообщили в следственном управлении ДВД Алматы.