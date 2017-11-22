Турсенгали Алагузова допросила полиция

«Сообщаем, что 19 октября 2017 года данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 389, часть 3 УК РК (“Самоуправство”), в отношении Алагузова Т. Т. По настоящему уголовному делу Алагузов Турсенгали Турумович 17 сентября 1969 года рождения был допрошен в качестве свидетеля, имеющего право на защиту», — сообщили в ДВД Алматы.