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13:42 (мск), источник: Tengrinews

Турсенгали Алагузова допросила полиция

В Департаменте внутренних дел Алматы прокомментировали дело в отношении бизнесмена Турсенгали Алагузова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как стало известно, Алагузов допрошен полицией по делу о самоуправстве.

«Сообщаем, что 19 октября 2017 года данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 389, часть 3 УК РК (“Самоуправство”), в отношении Алагузова Т. Т. По настоящему уголовному делу Алагузов Турсенгали Турумович 17 сентября 1969 года рождения был допрошен в качестве свидетеля, имеющего право на защиту», — сообщили в ДВД Алматы.

В настоящее время сотрудниками СО УВД Турксибского района обеспечиваются полнота, всесторонность и объективность исследования всех обстоятельств дела, после чего будет принято окончательное процессуальное решение, сообщили в следственном управлении ДВД Алматы.

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Турсенгали Алагузова допросила полиция
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