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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

16 лет «строгача» получил 24-летний самарец за то, что ударил полицейского ножом в шею

Страж порядка остался жив. Он вернулся на службу после реабилитации.

Самарский областной суд приговорил 24-летнего молодого человека к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Злоумышленнику вменяли посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконные приобретение, хранение, перевозку и изготовление наракотиков.

13 марта текущего года молодого человека пытались задержать молодого человека. Злоумышленник выхватил нож и ударил одного из стражей порядка ножом в шею. После этого молодой человек прыгнул в свою машину и уехал.

Раненного полицейского доставили в больницу. Злоумышленника задержали через четыре часа.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе областного полицейского Главка.

Раненный полицейские несколько месяцев проходил лечение и реабилитацию. Сейчас он вернулся на службу.

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