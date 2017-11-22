16 лет «строгача» получил 24-летний самарец за то, что ударил полицейского ножом в шею

Самарский областной суд приговорил 24-летнего молодого человека к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Злоумышленнику вменяли посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконные приобретение, хранение, перевозку и изготовление наракотиков.

13 марта текущего года молодого человека пытались задержать молодого человека. Злоумышленник выхватил нож и ударил одного из стражей порядка ножом в шею. После этого молодой человек прыгнул в свою машину и уехал.

Раненного полицейского доставили в больницу. Злоумышленника задержали через четыре часа.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе областного полицейского Главка.