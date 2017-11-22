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14:00 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске начался суд над «школьным хакером»

Он исправлял оценки в электронном дневнике.

Источник: Sibnovosti.ru

Сегодня суд Советского района Новосибирска приступил к рассмотрению резонансного дела 18-летнего Владимира Жоглика, обвиняемого по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Еще будучи учеником 11-го класса гимназии № 5, он исправлял оценки себе и одноклассникам в электронном дневнике.

«Обвиняемый получил персональный пароль и логин для доступа на сайт Дневник.ру от имени педагога образовательного учреждения, после чего совершил неправомерный доступ к информации и модифицировал ее путем внесения изменений в сведения об успеваемости учеников», — сообщила старший помощник прокурора Советского района Мария Штейн.

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По версии следствия, Владимир Жоглик исправлял плохие оценки на хорошие в течение месяца весной 2016 года. Затем изменение отметок в электронной ведомости заметили учителя и обратились в полицию.

Защищает вчерашнего школьника известный адвокат Александр Балян, недавно выступавший на стороне защиты в процессе по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

«Если вы спросите членов своих семей, да самих себя — в ваших классах не было такого, чтобы кто-то что-то исправлял в дневнике, в журнале? И ответ будет положительным. В чем разница между тем, что сделал Владимир и оказался на скамье подсудимых и тем, что делали наши одноклассники, шалили? Мы еще дорогу в неположенных местах переходили, это же тоже нарушение», — сказал журналистам господин Балян.

По его мнению, абсурдно выглядит и привлечение бывших одноклассников Владимира Жоглика в качестве потерпевших. Обвинение настаивает на том, что господин Жоглик неправомерно получил доступ к их персональным данным: ФИО, параметрам успеваемости и датам рождения.

«Вы подумайте сами: кого из одноклассников, кто где-то в кафе попросил вас исправить оценку, вы не знаете день рождения?», — недоумевает адвокат.

«Я считаю, что сие деяние это не преступление, а проступок, — сказала в зале суда мать Владимира Лилия Жоглик. — И наказываться уголовно сей проступок на мой взгляд, не должен. Я думаю, что так считаю не только я, так считает вся общественность, все мамы, все папы и в принципе, я думаю, учителя».

Первое судебное заседание закончилось быстро. Адвокаты не согласились с формулировками обвинения. Судья объявил перерыв для ознакомления с материалами защиты.

Сам Владимир Жоглик говорит, что сейчас глубоко раскаивается: «Никому не советую совершать подобный поступок. Когда он произошел, я был в шоке. И когда это дошло до полиции, это было неожиданно. Думаю, после этого инцидента такого больше никто не будет делать».

По ч. 1 ст. 272 УК РФ вчерашнему школьнику грозит до двух лет лишения свободы.

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