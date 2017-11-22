Житель Калининграда разбил машину начальника за отказ выдать зарплату

В полицию обратился владелец разбитого автомобиля, который сообщил что неизвестный повредил корпус и стекло зеркала заднего вида. Сумма причиненного ущерба превысила 66 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Оказалось, что это ранее судимый за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью разнорабочий, который трудился у владельца машины. Он не стал отпираться и сознался в хулиганстве, объяснив свой поступок отказом начальника выдать зарплату.

Владелец иномарки, по предварительным данным, предложил подчиненному, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, прийти за деньгами трезвым.