Житель Калининграда разбил машину начальника за отказ выдать зарплату
Житель Калининграда разбил машину начальника за отказ выдать зарплату. Теперь против него возбудили уголовное дело, сообщает
Житель Калининграда разбил машину начальника за отказ выдать зарплату. Теперь против него возбудили уголовное дело, сообщает
В полицию обратился владелец разбитого автомобиля, который сообщил что неизвестный повредил корпус и стекло зеркала заднего вида. Сумма причиненного ущерба превысила 66 тысяч рублей.
Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Оказалось, что это ранее судимый за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью разнорабочий, который трудился у владельца машины. Он не стал отпираться и сознался в хулиганстве, объяснив свой поступок отказом начальника выдать зарплату.
Владелец иномарки, по предварительным данным, предложил подчиненному, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, прийти за деньгами трезвым.
«Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам решать конфликты и финансовые споры в рамках действующего законодательства, в том числе в судебном порядке», — отметили в УМВД.