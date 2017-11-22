Украл фрукты на миллион: в России задержали гражданина Узбекистана
В Челябинской области задержан 41-летний гражданин Республики Узбекистан.
В Челябинской области задержан 41-летний гражданин Республики Узбекистан.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Челябинской области задержан 41-летний гражданин Республики Узбекистан. Три года назад он одолжил у своих знакомых фрукты и обещал, что продаст их, а деньги разделит. Вот только больше люди его не видели.
По данным
«Прокуратурой Челябинской области в отношении указанного гражданина незамедлительно помещенного после задержания под стражу, проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой заместителем Генерального прокурора Российской Федерации принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности», — сообщают в областном ведомстве.
В ближайшее время нарушителя ждет принудительная поездка на родину. Кстати, за обман ему грозит до 5 лет колонии.