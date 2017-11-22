Украл фрукты на миллион: в России задержали гражданина Узбекистана

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Челябинской области задержан 41-летний гражданин Республики Узбекистан. Три года назад он одолжил у своих знакомых фрукты и обещал, что продаст их, а деньги разделит. Вот только больше люди его не видели.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, мигранта поймали в июне 2017 года на территории Челябинской области. Как полагают правоохранители, он обманул 19 человек. Общая стоимость украденного превысила 850 тысяч рублей.

«Прокуратурой Челябинской области в отношении указанного гражданина незамедлительно помещенного после задержания под стражу, проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой заместителем Генерального прокурора Российской Федерации принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности», — сообщают в областном ведомстве.