В Исландии может проснуться самый большой вулкан
Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль, являющегося крупнейшим действующим вулканом в стране, передает Korrespondent.
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Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль, являющегося крупнейшим действующим вулканом в стране, передает Korrespondent.
В последнее время активность вулкана сильно повысилась. Был объявлен «желтый» уровень опасности/
В метеорологической службе заявили, что «существует значительная неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация».
Последний раз Эрайвайёкюдль извергался в 1727 году. До этого извержение происходило в 1362 году.