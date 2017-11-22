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15:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев просят помочь в поисках двух грабителей, напавших на женщину

Полицейские разыскивают двух грабителей, ударивших женщину бутылкой по голове в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел накануне. В полицию обратилась 42-летняя волгоградка с заявлением о том, что когда она ночью возвращалась домой с работы, на нее у дома по улице Быкова напали двое неизвестных. Ударив женщину по голове, они отобрали у нее сумку, в которой лежали деньги и банковская карта. В настоящий момент она с травмой головы находится в больнице. Злоумышленников запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Оба мужчины славянской внешности. На вид их рост составляет 160−165 сантиметров. Один из грабителей был одет в светлые брюки, серую бейсболку, черную куртку и обут в кроссовки. На втором мужчине была голубая куртка с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о грабителях, обратиться по телефонам:93−01−11 или 02.

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