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15:11 (мск), источник: Sputnik.by

Дети умершей в Хургаде белоруски остались одни в чужой стране

Семья погибшей в Египте белоруски попросила МИД Беларуси помочь поскорее вернуть детей на родину, сейчас они находятся под присмотром неизвестного им гражданина Египта и его жены.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Брат погибшей в Хургаде при странных обстоятельствах гражданки Беларуси обратился в МИД Беларуси за помощью. Он просит забрать малолетних детей на родину — сейчас за ними присматривает неизвестным им египтянин, также родные просят начать проверку, нет ли криминала в смерти женщины.

Родственники считают — смерть не была естественной

Брат умершей в Хургаде белоруски Ольги Чернецкой уверен, что его племянники — пятилетний Матвей и четырехлетняя Катя Чернецкие оказались в опасных для жизни обстоятельствах. Малыши пятый день находятся в Египте без присмотра родственников или близких им людей.

Присматривать за детьми до приезда официального опекуна доверили гражданину Египта, с которым Ольга была знакома всего несколько месяцев. Но родственники и близкие друзья, с которыми тесно общалась погибшая женщина, ничего не знают об этом мужчине. Они уверены, что дети не могут оставаться с никому не известным иностранным гражданином.

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Более того, у семьи появились основания полагать, что смерть Ольги была неслучайной. В связи с этим брат женщины просит МИД организовать проверку криминальной составляющей смерти сестры.

«По имеющейся у меня информации от друзей и соседей Ольги, она умерла вследствие отравления с целью завладения имеющимися у нее в собственности в городе Хургада квартирами. Это однокомнатная и двухкомнатная квартиры и имущество в них, а так же приобретенная недавно четырехкомнатная квартира и имущество в ней», — пишет брат Александр в письме в МИД Беларуси.

Еще одно обращение брат погибшей отправил на имя министра образования Беларуси.

Как пояснил Александр Чернецкий, письма были отправлены по настоянию органов опеки, сотрудники которых узнали о том, что мать детей могла умереть не своей смертью. А значит, малыши находятся в социально опасном положении в чужой стране. В органах опеки уверены, что детей нужно переправить в Беларусь силами МИД, а на родине передать в органы опеки, которые в дальнейшем решат, когда отдать малышей официальному опекуну детей.

Известно, что Матвей и Катя Чернецкие жили с матерью в Хургаде в собственной квартире. Ольга с отцом детей совместно не проживала больше года, в начале ноября супруги официально оформили развод.

Дети Ольги остались в Египте с чужими для них людьми

40-летняя Ольга Чернецкая умерла в курортном городе Хургаде 18 ноября. Предварительная причина смерти — остановка сердца. В Египет женщина переехала вместе с детьми год назад. На момент смерти в собственности у нее было транспортная фирма и недвижимость в Гродно, а также три квартиры в Хургаде. Четырехкомнатные аппартаменты Ольга купила незадолго до смерти и оформила на себя и орфи-мужа, гражданина Египта.

Что говорят в МИД?

Как сообщил заместитель начальника управления информации Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Шупляк, посольство Беларуси в Египте в курсе ситуации со дня смерти гражданки, это была суббота, 18 ноября, и сразу стало принимать необходимые меры. Консул установил контакт с братом и властями Египта, чтобы позаботиться о малолетних детях умершей женщины.

«По состоянию на сегодня, наше посольство в Египте получило от египетских правоохранительных органов предварительное заключение об отсутствии криминала в смерти гражданки», — отметил Шупляк.

Отец детей находился с умершей белоруской в разводе, но у него остались права опекунства. Он пообещал, что выедет в Хургаду за детьми 22 ноября, но не выполнил обещание.

Как отметил Шупляк, сейчас Главное консульское управление МИД Беларуси совместно с белорусскими органами опеки и попечительства занимается вопросами по скорейшему возвращению белорусских детей на родину. Они держат контакт с посольством Беларуси в Египте и египетскими властями.

Дети Ольги Чернецкой находятся под присмотром египетским гражданского мужа женщины. Консул в Хургаде беседовал с детьми и с заведующей местного детского сада, выяснил, что условия содержания детей хорошие, их психологическое состояние нормальное.

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