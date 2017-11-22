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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненские таможенники изъяли около 100 незадекларированных гаджетов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 100 электротоваров и девайсов незаконно перемещал через таможенную границу гражданин Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Источник: БЕЛТА

«Транспортное средство Ford Transit следовало на въезд в Беларусь через пункт пропуска “Брузги”. При проведении таможенного контроля в багаже водителя, жителя Минска, обнаружено почти 90 единиц незадекларированных товаров, таких как адаптеры, диски, геймпады. Кроме того, в багажном отделении автомобиля мужчина скрыл 3 ноутбука Apple, а в рукавах своей куртки — 4 смартфона», — рассказали в ГТК.

Всего с начала года минчанин пересек границу более 40 раз. «Учитывая данный факт, а также характер перемещаемого товара, гаджеты не могут быть отнесены к товарам для личного пользования и подлежали обязательному письменному декларированию с уплатой таможенных платежей», — отметили в ведомстве.

Товар, общая оценочная стоимость которого составила более Br30 тыс., изъят. Гродненской региональной таможней начат процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

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