В Уфе за 10 минут сгорел двухэтажный дом

В уфимской Нижегородке по адресу Морякова, 1 горел деревянный двухэтажный барак. Как утверждают очевидцы в соцсетях, дом на горе вспыхнул и сгорел за 10 минут.



Шифер отлетал за десятки метров, автомобили боялись проехать по нижегородскому серпантину. По словам очевидцев, в этом доме могли проживать бездомные.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tvhxguf1-QY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам пресс-секретаря 22 отряда ФПС Башкирии Елены Артёмовой, дом расселен. Загорелась кровля. На соседние дома огонь не распространился.