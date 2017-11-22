В Уфе за 10 минут сгорел двухэтажный дом
Пожар произошел сегодня несколько часов назад в микрорайоне Нижегородка. Очевидцы выложили видео в соцсетях.
Пожар произошел сегодня несколько часов назад в микрорайоне Нижегородка. Очевидцы выложили видео в соцсетях.
В уфимской Нижегородке по адресу Морякова, 1 горел деревянный двухэтажный барак. Как утверждают очевидцы в соцсетях, дом на горе вспыхнул и сгорел за 10 минут.
Шифер отлетал за десятки метров, автомобили боялись проехать по нижегородскому серпантину. По словам очевидцев, в этом доме могли проживать бездомные.
По словам
Спасатели приехали быстро, но дом уже начал разрушаться. Несмотря на то, что в этом районе города очень плотная застройка, соседние дома не пострадали. Погибших и пострадавших нет. Материал подготовила Марина Каримова.