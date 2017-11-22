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14:26 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе за 10 минут сгорел двухэтажный дом

Пожар произошел сегодня несколько часов назад в микрорайоне Нижегородка. Очевидцы выложили видео в соцсетях.

В уфимской Нижегородке по адресу Морякова, 1 горел деревянный двухэтажный барак. Как утверждают очевидцы в соцсетях, дом на горе вспыхнул и сгорел за 10 минут.

Шифер отлетал за десятки метров, автомобили боялись проехать по нижегородскому серпантину. По словам очевидцев, в этом доме могли проживать бездомные.

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По словам пресс-секретаря 22 отряда ФПС Башкирии Елены Артёмовой, дом расселен. Загорелась кровля. На соседние дома огонь не распространился.

Спасатели приехали быстро, но дом уже начал разрушаться. Несмотря на то, что в этом районе города очень плотная застройка, соседние дома не пострадали. Погибших и пострадавших нет. Материал подготовила Марина Каримова.

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