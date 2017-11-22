МЧС: в Воронеже из-за снегопада упало 21 дерево
Для ликвидации последствий ЧП привлекли спасателей.
Для ликвидации последствий ЧП привлекли спасателей.
Всю ночь на среду, 22 ноября, в Воронеже шел снег. Он налипал на деревья и линии электропередач.
Для ликвидации последствий непогоды задействовали все нужные спецслужбы. Электричество в регионе восстанавливают 50 бригад «Воронежэнерго», улицы города продолжает расчищать 150 единиц техники.
«К распиловке и уборке упавших деревьев привлекли личный состав