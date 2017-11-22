МЧС: в Воронеже из-за снегопада упало 21 дерево

Источник: Новости Воронежа

Всю ночь на среду, 22 ноября, в Воронеже шел снег. Он налипал на деревья и линии электропередач.

Из-за непогоды произошло немало ЧП. Так, в Воронеже, по данным на 10:00, поступила 21 заявка об упавших деревьях. Некоторые обрушивались на провода, провоцируя аварии. Например, мы писали о дереве, рухнувшем на электролинии и перекрывшем дорогу на Ленинском проспекте.

Для ликвидации последствий непогоды задействовали все нужные спецслужбы. Электричество в регионе восстанавливают 50 бригад «Воронежэнерго», улицы города продолжает расчищать 150 единиц техники.