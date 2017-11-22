Из офисного здания в центре Челябинска эвакуировали людей
Из офисного здания в центре Челябинска эвакуировали людей.
Из офисного здания в центре Челябинска эвакуировали людей.
В помещении, где располагаются головной офис страховой компании «Южураласко», редакция газеты «Комсомольская правда» и другие организации, обнаружили подозрительный пакет.
Информация о подозрительной находке в офисном здании по адресу Красная, 4 поступила в полицию днем 22 ноября, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в