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15:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Из офисного здания в центре Челябинска эвакуировали людей

Из офисного здания в центре Челябинска эвакуировали людей.

В помещении, где располагаются головной офис страховой компании «Южураласко», редакция газеты «Комсомольская правда» и другие организации, обнаружили подозрительный пакет.

Информация о подозрительной находке в офисном здании по адресу Красная, 4 поступила в полицию днем 22 ноября, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-центре регионального Главка. На место ЧП выехали службы экстренного реагирования и провели эвакуацию сотрудников и посетителей офисного центра. Мероприятия продолжались недолго, хозяин пакета, в котором находились обычные вещи, быстро нашелся.

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