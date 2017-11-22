В центре Уфы загорелись два расселенных дома

По словам местных жителей, пожар начался примерно в 11 часов утра. На место оперативно прибыли аварийные службы — несколько пожарных автомобилей и одна карета скорой помощи. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась.

— Дом по этому адресу был расселен. Погибших и пострадавших нет, — объяснили в пресс-службе МЧС Башкирии.

— Там уже давно никто не жил. Расселили всех. Но газ и электричество внутри вроде как было. Может быть бродяги грелись внутри, а может и замкнуло. Но пожар сильный был, — рассказал житель одного из соседних домов.