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14:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы загорелись два расселенных дома

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня утром, 22 ноября, в Уфе загорелись два расселенных дома по улице Морякова, 1.

По словам местных жителей, пожар начался примерно в 11 часов утра. На место оперативно прибыли аварийные службы — несколько пожарных автомобилей и одна карета скорой помощи. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась.

— Дом по этому адресу был расселен. Погибших и пострадавших нет, — объяснили в пресс-службе МЧС Башкирии.

— Там уже давно никто не жил. Расселили всех. Но газ и электричество внутри вроде как было. Может быть бродяги грелись внутри, а может и замкнуло. Но пожар сильный был, — рассказал житель одного из соседних домов.

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