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14:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре разыскивают 29-летнего мужчину

В Краснодаре пропал 29-летний Александр Чернухин.

Источник: ЮГА.ру

Ночью 11 ноября он вышел от друзей на улице Восточно-Кругликовской и пошел домой на улицу Российскую. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост разыскиваемого — 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие, носит бороду и усы. В день исчезновения был одет в камуфляжные штаны, темную куртку и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры и родственники просят сообщить на горячую линию организации «Лиза Алерт» по номеру: 8−800−700−54−52.

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