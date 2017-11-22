В Краснодаре разыскивают 29-летнего мужчину

Источник: ЮГА.ру

Ночью 11 ноября он вышел от друзей на улице Восточно-Кругликовской и пошел домой на улицу Российскую. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост разыскиваемого — 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие, носит бороду и усы. В день исчезновения был одет в камуфляжные штаны, темную куртку и кроссовки.