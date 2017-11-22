В Краснодаре разыскивают 29-летнего мужчину
В Краснодаре пропал 29-летний Александр Чернухин.
В Краснодаре пропал 29-летний Александр Чернухин.
Ночью 11 ноября он вышел от друзей на улице
Рост разыскиваемого — 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие, носит бороду и усы. В день исчезновения был одет в камуфляжные штаны, темную куртку и кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры и родственники просят сообщить на горячую линию организации «Лиза Алерт» по номеру: 8−800−700−54−52.