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14:52 (мск), источник: Sputnik.by

Опубликовано видео погони в Могилеве при захвате грабителя банка

Обнародовано видео захвата грабителя отделения ОАО «Беларусбанк» в Могилеве. Смотрите кадры, снятые видеорегистратором автомобиля милиции.

Источник: Sputnik.by

Видео в среду опубликовал портал Abw.by, на кадрах видно, как проходила завершающая стадия задержания мужчины, который в понедельник 20 ноября захватил пятерых заложников в отделении Беларусбанка в Могилеве.

Как ранее сообщал Sputnik, злоумышленником оказался 28-летний россиянин. Во время преследования он отстреливался, поэтому сотрудники ОМОН были вынуждены применить оружие. При задержании преступник был ранен и в настоящее время находится в больнице.

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По факту было возбуждено уголовное дело, президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отметить участвовавших в задержании грабителя милиционеров государственными наградами.

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