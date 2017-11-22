Опубликовано видео погони в Могилеве при захвате грабителя банка

Видео в среду опубликовал портал Abw.by, на кадрах видно, как проходила завершающая стадия задержания мужчины, который в понедельник 20 ноября захватил пятерых заложников в отделении Беларусбанка в Могилеве.

Как ранее сообщал Sputnik, злоумышленником оказался 28-летний россиянин. Во время преследования он отстреливался, поэтому сотрудники ОМОН были вынуждены применить оружие. При задержании преступник был ранен и в настоящее время находится в больнице.