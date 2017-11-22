В Коркино в аварии погиб 79-летний пенсионер

«79-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген Мультивен», — сообщили в региональном полицейском Главке.

Удар был такой силы, что искореженный автомобиль пенсионера отбросило на обочину. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» от полученных травм скончался на месте происшествия.