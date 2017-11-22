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15:01 (мск), источник: Uralpress.ru

В Коркино в аварии погиб 79-летний пенсионер

В Коркино (Челябинская область) в аварии погиб 79-летний пенсионер. Управляя «Матизом», он не уступил дорогу другой иномарке.

Авария произошла накануне, 21 ноября, на улице Железнодорожной, в районе дома 44.

«79-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген Мультивен», — сообщили в региональном полицейском Главке.

Удар был такой силы, что искореженный автомобиль пенсионера отбросило на обочину. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.

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