В Коркино в аварии погиб 79-летний пенсионер
В Коркино (Челябинская область) в аварии погиб 79-летний пенсионер. Управляя «Матизом», он не уступил дорогу другой иномарке.
В Коркино (Челябинская область) в аварии погиб 79-летний пенсионер. Управляя «Матизом», он не уступил дорогу другой иномарке.
Авария произошла накануне, 21 ноября, на улице Железнодорожной, в районе дома 44.
«79-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген Мультивен», — сообщили в региональном полицейском Главке.
Удар был такой силы, что искореженный автомобиль пенсионера отбросило на обочину. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.