В Волгограде горит расселенная двухэтажка

На месте происшествия работают два пожарных расчета седьмой пожарно-спасательной части. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, его причины устанавливаются. Отметим, что это уже шестой за последние два года случай возгорания расселенных и подлежащих сносу домов на улице Палласовской в заканальной части Красноармейского района. Первые пожары на этой улице были зарегистрированы в феврале 2016 года. В большинстве случаев в качестве причины возгорания назывались поджоги или неосторожное обращение с огнем неизвестными лицами.