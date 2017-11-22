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15:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде горит расселенная двухэтажка

На месте происшествия работают огнеборцы седьмой пожарно-спасательной части.

В Красноармейском районе Волгограда пожарные подразделения седьмой пожарно-спасательной части тушат расселенную двухэтажку.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в среду, 22 ноября, около 14:00. На улице Палласовской загорелся расселенный неэксплуатируемый двухэтажный дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

На месте происшествия работают два пожарных расчета седьмой пожарно-спасательной части. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, его причины устанавливаются. Отметим, что это уже шестой за последние два года случай возгорания расселенных и подлежащих сносу домов на улице Палласовской в заканальной части Красноармейского района. Первые пожары на этой улице были зарегистрированы в феврале 2016 года. В большинстве случаев в качестве причины возгорания назывались поджоги или неосторожное обращение с огнем неизвестными лицами.

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