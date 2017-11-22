Челябинский детсад заплатит полмиллиона потерявшему зрение мальчику
Во время прогулки.
Во время прогулки.
Детский сад № 13 села Кременкуль заплатит 500 тысяч рублей пострадавшему воспитаннику. Соответствующее решение 22 ноября вынес Сосновский райсуд, сообщили «Уралинформбюро» в
Установлено, что в мае 2016 года во время прогулки один из воспитанников бросил камень в сына истицы. В больнице мальчику провели хирургическую операцию, однако устранить последствия травмы не удалось. Ребенок потерял зрение на один глаз.
Суд пришел к выводу, что детсад является надлежащим ответчиком по делу и должен нести ответственность перед истцом за причиненный вред. «А поскольку последствия травмы не устранены и в дальнейшем предстоят медицинские вмешательства, то, при решении вопроса о размере компенсации морального вреда, суд учел данные обстоятельства», — уточнили в
Стоит отметить, что решение в законную силу не вступило и, возможно, будет обжаловано.