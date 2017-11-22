В Омске произошла массовая авария: столкнулись 7 машин

Сегодня в Октябрьском округе произошла массовая авария. Об этом сообщают подписчики паблика «ЧП Омск» социальной сети ВКонтакте.

По словам очевидцев, случилось ДТП на улице Лизы Чайкиной. Автор поста написал:

— «Мерседес» собрал еще 6 авто. Есть версия, что его подрезали.

Судя по снимкам и прикрепленной видеозаписи, шесть машин не успели затормозить и столкнулись «паровозиком» — одна в другую. Первым впереди вереницы оказался грузовик. Можно предположить, что усугубила ситуацию погода: на дорогах сегодня в Омске очень скользко.

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Машины не успели сбросить скорость и от удара получили значительные повреждения. Практически у всех иномарок «собраны» капоты и бамперы. Ремонт легковушек влетит владельцам в копеечку.