В Омске произошла массовая авария: столкнулись 7 машин
Информация о причинах ДТП и пострадавших.
Информация о причинах ДТП и пострадавших.
Сегодня в Октябрьском округе произошла массовая авария. Об этом сообщают подписчики паблика «ЧП Омск» социальной сети ВКонтакте.
По словам очевидцев, случилось ДТП на улице Лизы Чайкиной. Автор поста написал:
— «Мерседес» собрал еще 6 авто. Есть версия, что его подрезали.
Судя по снимкам и прикрепленной видеозаписи, шесть машин не успели затормозить и столкнулись «паровозиком» — одна в другую. Первым впереди вереницы оказался грузовик. Можно предположить, что усугубила ситуацию погода: на дорогах сегодня в Омске очень скользко.
Машины не успели сбросить скорость и от удара получили значительные повреждения. Практически у всех иномарок «собраны» капоты и бамперы. Ремонт легковушек влетит владельцам в копеечку.
Официальных комментариев о причинах происшествия и пострадавших на данный момент нет.