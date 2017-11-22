В Пермском крае в аварии пострадали две школьницы
Иномарка выехала на перекрёсток на красный свет и столкнулась с автобусом.
Иномарка выехала на перекрёсток на красный свет и столкнулась с автобусом.
Две школьницы пострадали в аварии, которая произошла в Березниках. Иномарка выехала на перекрёсток на красный свет и столкнулась с автобусом.
Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, по улице Парижской коммуны в направлении улицы Черняховского двигался автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. По предварительной информации, 46-летний водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с автобусом ГАЗ.
В результате пострадали две пассажирки автобуса: 8-летняя и 14-летняя школьницы. Девочки получили ушибы. Старшую отвезли в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.