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15:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае в аварии пострадали две школьницы

Иномарка выехала на перекрёсток на красный свет и столкнулась с автобусом.

Две школьницы пострадали в аварии, которая произошла в Березниках. Иномарка выехала на перекрёсток на красный свет и столкнулась с автобусом.

Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, по улице Парижской коммуны в направлении улицы Черняховского двигался автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. По предварительной информации, 46-летний водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с автобусом ГАЗ.

В результате пострадали две пассажирки автобуса: 8-летняя и 14-летняя школьницы. Девочки получили ушибы. Старшую отвезли в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

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