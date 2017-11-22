Двоим задержанным за стрельбу в «Москва-Сити» предъявлено обвинение

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«В суд поступили материалы об избрании в отношении обвиняемым Хамидову и Исмаилову меры пресечения в виде заключенных под стражу», — сказал Черников.

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Пресс-секретарь уточнил, что Хамидову предъявлено обвинение в покушении на убийство (статья 30-статья 105 УК РФ), Исмаилову в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Обвиняемые уже доставлены в суд для участия в судебном заседании.

21 ноября московские следователи дополнительно квалифицировали конфликт со стрельбой в московском комплексе «Москва-Сити» как хулиганство и незаконный оборот оружия, сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказала Иванова «Интерфаксу».

Ранее в уголовном деле фигурировали только первые две статьи о покушении на убийство.