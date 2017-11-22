В Единцах пьяный водитель пытался скрыться от полиции и врезался в рекламный щит
Пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в рекламный щит. Случилось это в Единцах.
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Пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в рекламный щит. Случилось это в Единцах.
Патрульные инспекторы хотели остановить машину, но водитель нажал на газ и вскоре потерял управление — автомобиль вылетел на обочину. Тесты показали, что содержание алкоголя в крови лихача в 14 раз превышало норму.
Уголовное дело открыто по двум статьям — вождение в состоянии алкогольного опьянения и отказ подчиниться полицейским. Водителю грозит штраф в 67 тысяч леев и до четырех лет тюрьмы.