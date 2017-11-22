Школа, три детских сада и 48 жилых домов остались без отопления в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, в настоящее время без тепла остались 48 жилых домов. В частности: ул. Переходникова, д. 29, 31, пр. Бусыгина, д. 16, 12, 14, 18, 20, 22, 17, 19, ул. Мельникова, д. 27, 29, 30, 26, 28, ул. Газовская, д. 25, ул. Дьяконова, д. 17, 19, 21, 23, 25, 25а, ул. Бурденко, д. 10, 12, 14, 14а, 16, 20, 25, 27, 17, 18, 19, ул. Дружаева, д. 24, ул. Борская, д. 15а, 15, ул. Героя Васильева, д. 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 46, 18.

Кроме того, из-за аварии отопления лишились детские сады № 63,108,95,104, а также школа № 5.

Планируется, что неполадки будут устранены в 20:00 22 ноября.