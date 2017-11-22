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17:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Двое мошенников обманули ростовчанку, предложив место в вузе за 150 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Новочеркасска. Молодых людей (23 и 24 года) заподозрили в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

— Они, действуя по предварительному сговору, предложили потерпевшей помощь при поступлении в одно из высших учебных заведений Ростова-на-Дону, — рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Взамен попросили деньги — 150 тысяч рублей. Девушка подумала, а потом согласилась. Она встретилась с злоумышленниками, отдала деньги, а потом стала ждать приглашение в вуз. Когда прошло зачисление в институт, и стало понятно, что ее обманули, она нашла в себе силы признаться в собственной глупости, написав заявление в полицию.

— Получив денежную сумму, мужчины перестали выходить на связь, так и не выполнив своих обещаний, — поясняют стражи порядка.

Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

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