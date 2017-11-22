Промышленный альпинист сорвался с 26 этажа и погиб
Трагедия произошла на улице Федора Абрамова.
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Трагедия произошла на улице Федора Абрамова.
С высоты около 80 метров сорвался 28-летний промышленный альпинист на севере Петербурга утром 22 ноября, сообщает «Общественный контроль».
Мужчина выполнял малярные работы на фасаде здания по адресу: улица Федора Абрамова, 4.
Он сорвался с высоты 26 этажа.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту гибели промышленного альпиниста проводится проверка.