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16:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Промышленный альпинист сорвался с 26 этажа и погиб

Трагедия произошла на улице Федора Абрамова.

С высоты около 80 метров сорвался 28-летний промышленный альпинист на севере Петербурга утром 22 ноября, сообщает «Общественный контроль».

Мужчина выполнял малярные работы на фасаде здания по адресу: улица Федора Абрамова, 4.

Он сорвался с высоты 26 этажа.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту гибели промышленного альпиниста проводится проверка.

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