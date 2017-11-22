Сотрудники МЧС Петербурга задержаны по делу о взятках

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», с утра 22 ноября сотрудники ГСУ СК Петербурга при поддержке оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) регионального ГУ МВД и отдела ЭБ и ПК Невского УМВД провели серию обысков, после которых были задержаны четверо инспекторов МЧС. Они работают в районных отделах Управления надзорной деятельности и профилактической работы.

По версии следствия, подозреваемые были подкуплены компанией «Балтмонолитстрой», которая поставляет средства пожарной безопасности. Задачей инспекторов предположительно являлось давление на коммерческие организации Петербурга, в частности, ТСЖ «Оккервиль» и автоцентр «Бикар», чтобы в ходе проверки от имени МЧС поступали указания на усиление пожарной безопасности, и с помощью услуг «Балтмонолитстрой».

По данным «Фонтанки», Следственным комитетом задержаны государственные испекторы МЧС — капитаны внутренней службы Алексей Самородов и Дмитрий Червяков из отдела Красногвардейского района и подполковник внутренней службы Александр Цатуров и майор Сергей Юганцев из отдела Невского района.

По предварительным данным, Червяков получил от руководителя «Балтмонолитстрой» 94 тысячи рублей, Самородов — 21 тысячу, Цатуров и Юганцев — по 41 тысяче. Это первоначальные подсчеты по оперативно установленным обстоятельствам.

Гендиректор «Балтмонолитстрой» Андрей Колесниченко удостоился самостоятельного уголовного дела — о четырех эпизодах дачи взятки.