В Калининграде во время учений взорвали рейсовый автобус

Согласно легенде, в автобус, в котором передвигались футбольные фанаты, неизвестные подложили мужскую сумку, в которой находились 400 граммов тротила.

На этот раз в учениях использовали настоящую тротиловую шашку, а не муляж.

«После мощнейшего взрыва к месту происшествия начали стягиваться Скорая помощь, спасатели МЧС, взрывотехники ОМОН Росгвардии и ФСБ, кинологи. Представителям спецслужб предстояла нелегкая задача: высвободить из перекорёженного транспорта пострадавших и оказать им медицинскую помощь», — описали ход учений в пресс-службе Росгвардии.