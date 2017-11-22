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17:36 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде во время учений взорвали рейсовый автобус

В Калининграде во время учений взорвали рейсовый автобус. Масштабные учения провели спецслужбы, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Согласно легенде, в автобус, в котором передвигались футбольные фанаты, неизвестные подложили мужскую сумку, в которой находились 400 граммов тротила.

На этот раз в учениях использовали настоящую тротиловую шашку, а не муляж.

«После мощнейшего взрыва к месту происшествия начали стягиваться Скорая помощь, спасатели МЧС, взрывотехники ОМОН Росгвардии и ФСБ, кинологи. Представителям спецслужб предстояла нелегкая задача: высвободить из перекорёженного транспорта пострадавших и оказать им медицинскую помощь», — описали ход учений в пресс-службе Росгвардии.

После к работе приступили взрывотехники и кинологи.

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