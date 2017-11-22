В Калининграде во время учений взорвали рейсовый автобус
В Калининграде во время учений взорвали рейсовый автобус. Масштабные учения провели спецслужбы, сообщает
В Калининграде во время учений взорвали рейсовый автобус. Масштабные учения провели спецслужбы, сообщает
Согласно легенде, в автобус, в котором передвигались футбольные фанаты, неизвестные подложили мужскую сумку, в которой находились 400 граммов тротила.
На этот раз в учениях использовали настоящую тротиловую шашку, а не муляж.
«После мощнейшего взрыва к месту происшествия начали стягиваться Скорая помощь, спасатели МЧС, взрывотехники ОМОН Росгвардии и ФСБ, кинологи. Представителям спецслужб предстояла нелегкая задача: высвободить из перекорёженного транспорта пострадавших и оказать им медицинскую помощь», — описали ход учений в
После к работе приступили взрывотехники и кинологи.