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18:23 (мск), источник: Новости Воронежа

Восемь воронежцев, включая гаишников, обманули страховые компании на 6,4 млн рублей

Сделать им это удалось за счет фальсификации страховых случаев при ДТП.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области суд вынес обвинительный приговор восьми участникам преступной группы, которые попались на фальсификации страховых случаев при авариях.
На скамье подсудимых оказались четверо теперь уже бывших сотрудников городского ГИБДД, директор экспертной организации ООО «Эксперт-Л» и еще трое воронежцев. Их всех признали виновными по статье УК «Мошенничество в сфере страхования».

Суд установил, что преступную группу в 2008 году создал 51-летний Альберт Бородкин. Затем он привлек к её деятельности эксперта и гаишников. Участники группы с привлечением правоохранителей оформляли документы на фиктивные ДТП. После чего обращались в страховые компании для выплат по ОСАГО.

«С 2008 по 2014 год группа 38 раз посягнула на чужое имущество, — отметили в прокуратуре Воронежской области. — Они похитили 3 млн 100 тысяч у компании “Росгосстрах”, 2 млн 350 тысяч рублей у “Группы Ренессанс Страхование”, а также 970 тысяч у страховой компании “МАКС”. Кроме того, на их счету хищение у Российского союза автостраховщиков 840 тысяч рублей».

Виновные получили сроки от полутора до шести лет лишения свободы условно со штрафами от 50 до 300 тысяч рублей. Также им предстоит возместить ущерб страховым компаниям.

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