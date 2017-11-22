В Алматинской области оцепили территорию из-за найденных бомб
В городе Талдыкоргане Алматинской области в одном из пунктов приема металла обнаружены учебные авиационные бомбы, сообщила
В городе Талдыкоргане Алматинской области в одном из пунктов приема металла обнаружены учебные авиационные бомбы, сообщила
Полиция выставила на месте обнаружения боеприпасов соответствующее оцепление.
Согласно информации, поступившей к оперативникам областного Управления по борьбе с организованной преступностью, был проверен один из талдыкорганских пунктов приема цветмета, где среди железного хлама полицейские обнаружили 46 авиационных бомб.
Вызванные к месту происшествия саперы определи, что обнаруженные боеприпасы используются в учебных целях и предназначены для обучения летного состава.
«По выявленному факту начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 287 УК РК (Незаконные приобретение, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Расследование поручено сотрудникам УВД Талдыкоргана», — сообщили в
В полиции отметили, что в ближайшее время обнаруженные бомбы будут вывезены на полигон для последующего уничтожения.