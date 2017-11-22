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18:18 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове женщину обокрали в «обменке»

Одна из посетительниц валютной кассы в Комрате забыла на прилавке свой кошелек. Пришедшая следом горожанка не стала сообщать о находке и положила кошелек себе в сумку.

Источник: Actualitati.md

Полиция располагает и видеозаписью случившегося. В кошельке были 200 евро и 1 тысяча 200 леев. Пострадавшая обратилась в полицию, которая разыскивает преступницу.

Ее приметы: рост 165−170 см, возраст примерно 30−40 лет, волосы темные. Была одета в длинную болоньевую куртку красного цвета с капюшоном, в штанах темного цвета и в черных кедах с белой подошвой, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

В полиции просят всех, кто узнал подозреваемую в краже женщину, позвонить в местные отделения полиции.

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