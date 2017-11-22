В Молдове женщину обокрали в «обменке»

Полиция располагает и видеозаписью случившегося. В кошельке были 200 евро и 1 тысяча 200 леев. Пострадавшая обратилась в полицию, которая разыскивает преступницу.



Ее приметы: рост 165−170 см, возраст примерно 30−40 лет, волосы темные. Была одета в длинную болоньевую куртку красного цвета с капюшоном, в штанах темного цвета и в черных кедах с белой подошвой, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.



В полиции просят всех, кто узнал подозреваемую в краже женщину, позвонить в местные отделения полиции.