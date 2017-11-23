Источник рутения-106 на Южном Урале не найден

Ростехнадзор не нашёл в Челябинской области источника выброса радиоактивного изотопа рутений-106. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.

По данным ведомства, специалисты проверили информацию о якобы имевшем место выбросе рутения в сентябре-октябре. Проверка длилась в период с 26 октября по 3 ноября. Сотрудники ведомства осуществляли радиационный контроль за источниками выбросов радиоактивных веществ на комбинате «Маяк».

Проверка установила, что за август — октябрь удельная активность радионуклидов в приземном воздухе не превышала норм. Это же касается и рутения-106. Также сотрудники организации не нашли никаких нарушений и других условий, которые могли бы способствовать выбросам.

А тем временем новостями о якобы заражении рутением-106 заинтересовались в Госдуме. Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции КПРФ уже подготовили протокольное поручение. Они намерены добиваться запроса у правительства России всей информации по ситуации.

Напомним, информационный шум вокруг якобы выброса рутения-106 на Урале возник 21 ноября. Гидромет опубликовал сведения, из которых следует, что два поста Челябинской области зафиксировали высокие дозы этого вещества.