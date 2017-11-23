Источник рутения-106 на Южном Урале не найден
Все показатели — в пределах допустимых значений.
Все показатели — в пределах допустимых значений.
Ростехнадзор не нашёл в Челябинской области источника выброса радиоактивного изотопа рутений-106. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
По данным ведомства, специалисты проверили информацию о якобы имевшем место выбросе рутения в
Проверка установила, что за август — октябрь удельная активность радионуклидов в приземном воздухе не превышала норм. Это же касается и рутения-106. Также сотрудники организации не нашли никаких нарушений и других условий, которые могли бы способствовать выбросам.
А тем временем новостями о якобы заражении рутением-106 заинтересовались в Госдуме. Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции КПРФ уже подготовили протокольное поручение. Они намерены добиваться запроса у правительства России всей информации по ситуации.
Напомним, информационный шум вокруг якобы выброса рутения-106 на Урале возник 21 ноября. Гидромет опубликовал сведения, из которых следует, что два поста Челябинской области зафиксировали высокие дозы этого вещества.
Правда, позднее выяснилось, что об этом же заявляли и власти региона, когда в СМИ прошла информация о том, что рутений якобы с Южного Урала пришёл в Европу. Кстати, в европейских странах его уровень оказался даже ниже, чем на /Южном Урале. Но и там уровни гораздо ниже предельных норм.