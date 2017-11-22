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19:18 (мск), источник: Publika.md

В деле о гибели троих рабочих на шахте в Пашканах появился ещё один подозреваемый

В деле о гибели троих рабочих на шахте в Пашканах Криулянского района появился ещё один подозреваемый. Женщина, работавшая там геологом. Её не задержали из-за преклонного возраста.

Источник: Publika.md

Информацию для PUBLIKA TV подтвердил прокурор, который ведёт уголовные дела.

Было открыто два дела — за нарушение правил охраны труда и технических норм эксплуатации шахты.

Накануне арестовали сотрудника администрации. Напомним, в результате обрушения погибли трое рабочих. Двое скончались на месте, третий — по дороге в больницу.

Всего на шахте трудятся около 50 человек.

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