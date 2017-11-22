В деле о гибели троих рабочих на шахте в Пашканах появился ещё один подозреваемый
В деле о гибели троих рабочих на шахте в Пашканах Криулянского района появился ещё один подозреваемый. Женщина, работавшая там геологом. Её не задержали
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В деле о гибели троих рабочих на шахте в Пашканах Криулянского района появился ещё один подозреваемый. Женщина, работавшая там геологом. Её не задержали
Информацию для PUBLIKA TV подтвердил прокурор, который ведёт уголовные дела.
Было открыто два дела — за нарушение правил охраны труда и технических норм эксплуатации шахты.
Накануне арестовали сотрудника администрации. Напомним, в результате обрушения погибли трое рабочих. Двое скончались на месте, третий — по дороге в больницу.
Всего на шахте трудятся около 50 человек.