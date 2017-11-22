Суд по делу Лучинского отложили из-за неявки Шора

«Господина Шора вызвали в суд в соответствии с законом. Мы проверим обоснование неявки свидетеля, и если он не придет снова, его доставят принудительно», — сказал прокурор Евгений Рурак.



Адвокат Шора его отсутствие объяснять не стал. Но заверил — в следующий раз он приедет. На это рассчитывает и обвиняемый. Кирилл Лучинский убежден, что показания Шора докажут его невиновность.



«Не пришёл, и не пришёл. Помимо того, что он свидетель, он мэр города. И это сейчас его главная задача. Я надеюсь, что он скажет правду, и вся эта история на этом закончится», — отметил подсудимый Кирилл Лучинский.



Кирилл Лучинский сейчас находится под домашним арестом. Обвиняют его в отмывании денег в особо крупных размерах.