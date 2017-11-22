Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пребывание в тюрьме обошлось Керимову в 117 миллионов долларов
Клоги способны «убить» ваши ноги
Семья Хворостовского сделала заявление по поводу смерти певца
МВД Украины: глава ЛНР бежал из Луганска в Россию
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Военный переворот в Зимбабве
19:36 (мск), источник: Publika.md

Суд по делу Лучинского отложили из-за неявки Шора

Заседание суда по делу Кирилла Лучинского отложили из-за неявки последнего свидетеля обвинения — Илана Шора. По словам прокурора, мэру Оргеева отправят еще одну повестку — на 24 ноября. А в случае неявки — доставят в суд принудительно.

Источник: Publika.md

«Господина Шора вызвали в суд в соответствии с законом. Мы проверим обоснование неявки свидетеля, и если он не придет снова, его доставят принудительно», — сказал прокурор Евгений Рурак.

Адвокат Шора его отсутствие объяснять не стал. Но заверил — в следующий раз он приедет. На это рассчитывает и обвиняемый. Кирилл Лучинский убежден, что показания Шора докажут его невиновность.

«Не пришёл, и не пришёл. Помимо того, что он свидетель, он мэр города. И это сейчас его главная задача. Я надеюсь, что он скажет правду, и вся эта история на этом закончится», — отметил подсудимый Кирилл Лучинский.

Кирилл Лучинский сейчас находится под домашним арестом. Обвиняют его в отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным следствия, через подконтрольные Лучинскому фирмы выводили деньги из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а. Грозит бывшему депутату до десяти лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
У сборной России отобрали еще одно золото Олимпиады в Сочи
Путин, Эрдоган и Роухани договорились о будущем Сирии
Как изменятся цены на продукты в преддверии Нового года
Кириенко назвал прорывом второй конкурс грантов для НКО
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Россию лишили еще одного золота Сочи Комиссия Международного олимпийского комитета обнародовала еще одно неутешительное решение по поводу российских спортсменов
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь