В Алматы перевернулся грузовик

Машину вытянули с помощью крана и другого грузовика. Как сообщили рабочие, пострадавших нет. По предварительной версии, перед тем, как высыпать грунт, грузовик слишком близко подъехал к краю. Его потащило в сторону. Он начал заваливаться на один бок и разрушил конструкцию. Во всем обвиняют водителя грузовика, ссылаясь на его халатность.