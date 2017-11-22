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19:53 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы перевернулся грузовик

В Алматы на стройплощадке бизнес-центра на пересечении улиц Наурызбай батыра и Богенбай батыра грузовик упал на бок во время разгрузки грунта, сообщает Zakon.kz.

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Вследствие нарушения водителем техники безопасности, разрушилась опорная стена тротуара и развалилась вместе с грузовиком.

Машину вытянули с помощью крана и другого грузовика. Как сообщили рабочие, пострадавших нет. По предварительной версии, перед тем, как высыпать грунт, грузовик слишком близко подъехал к краю. Его потащило в сторону. Он начал заваливаться на один бок и разрушил конструкцию. Во всем обвиняют водителя грузовика, ссылаясь на его халатность.

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