Правительство ответит Госдуме про выброс радиации на Южном Урале
Данные ведомств разнятся, обеспокоены в Госдуме.
Данные ведомств разнятся, обеспокоены в Госдуме.
Госдума запросит у правительства РФ информацию по ситуации с выбросом радиации на Южном Урале. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, в числе которых Вера Ганзя и Алексей Куринный, приняла нижняя палата парламента.
В ряде СМИ в конце
Госкорпорация сообщила о фиксации повышенного содержания рутения-106 в воздухе только на одном пункте измерения. Однако после 20 ноября Росгидромет опубликовал отчет «Об аварийном, экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории РФ в период с 6 по 13 октября 2017 года», где сообщается о превышении в десятки раз концентрации радиоактивного элемента на территории ряда населенных пунктов РФ.
«Данные разнятся, а официальные ведомства не дают четкой информации по наличию или отсутствию в воздухе радиоактивных выбросов», — отметил депутат Куренный.