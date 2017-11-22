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21:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Правительство ответит Госдуме про выброс радиации на Южном Урале

Данные ведомств разнятся, обеспокоены в Госдуме.

Госдума запросит у правительства РФ информацию по ситуации с выбросом радиации на Южном Урале. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, в числе которых Вера Ганзя и Алексей Куринный, приняла нижняя палата парламента.

В ряде СМИ в конце сентября-начале октября 2017 года появилась информация о выбросе радиоактивного изотопа Рутений-106, который был зафиксирован на Южном Урале. По их данным, повышенная концентрация вещества была зафиксирована в Австрии, Франции и Германии, однако «Росатом» заявил, что не РФ не причастна к загрязнению.

Госкорпорация сообщила о фиксации повышенного содержания рутения-106 в воздухе только на одном пункте измерения. Однако после 20 ноября Росгидромет опубликовал отчет «Об аварийном, экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории РФ в период с 6 по 13 октября 2017 года», где сообщается о превышении в десятки раз концентрации радиоактивного элемента на территории ряда населенных пунктов РФ.

«Данные разнятся, а официальные ведомства не дают четкой информации по наличию или отсутствию в воздухе радиоактивных выбросов», — отметил депутат Куренный.

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