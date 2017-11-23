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06:40 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирская прокуратура проведет проверку ДТП с подростком

Прокуратура проверит данные об «опьянении» ребенка, погибшего в ДТП.

Прокуратура Коченевского района Новосибирской области отменила вынесенное ранее решение следователей об отказе в возбуждении уголовного дела по факту резонансного ДТП, в котором погиб 13-летний школьник. В материалах, составленных по факту ДТП, обнаружили неточности, которые должны быть устранены. Помимо прочего в документах указано, что в крови ребенка был обнаружен алкоголь…

19 июня Рома с приятелем поехал за червями — мальчишки готовились порыбачить. Наживку решили поискать в поле, неподалеку от родной деревни Шагалово. Сели на мопед Honda Dio — подарок Ромкиной мамы, да погнали по грунтовой дороге. Набрав червяков, около девяти часов вечера ребята выезжали с полевой дороги на главную, и в этот момент небольшой мопед снес микроавтобус Toyota Town Ace. Рома погиб на месте, его 12-летний приятель оказался в реанимации районной ЦРБ.

В то, что юный спортсмен, который весь день крутился на глазах у родни, выпивал спиртное, в семье не верят. Требуют повторной экспертизы. Однако прокурор Коченевского района Роман Кузнецов пояснил «РГ», что отмена отказа в возбуждении дела и проверка полноты представленных следствием материалов ситуации не изменит.

— Было два основания для отмены. Первое — это нарушение норм УПК, которые допустили следователи, а второе — неполнота материалов: не взяли объяснения у всех лиц, которые могли пояснить обстоятельства происшествия. Общая перспектива возбуждения уголовного дела, на мой взгляд, отсутствует. У нас есть заключения автотехнических экспертиз, которые говорят об отсутствии возможности у водителя микроавтобуса предотвратить столкновение. Выводы экспертов категоричны и сомнений на момент их оценки не вызывали, — подчеркнул Роман Кузнецов.

Он также отметил, что факт наличия алкоголя в крови отражен в заключении судебно-медицинской экспертизы, и назначать повторное исследование нет оснований. С точки зрения прокурора факт алкогольного опьянения установлен.

Но речь не только об этом — по мнению адвоката семьи, противоречат друг другу и две автотехнические экспертизы, и важнейший вопрос — мог ли водитель автомобиля предотвратить столкновения — фактически остался без ответа. Возможных параллелей с историей о гибели ребенка в подмосковной Балашихе правоохранительные органы не видят. Хотя первоначальная реакция на протесты родственников погибшего шестилетнего мальчика, у которого в крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, у следователей была однозначная: ошибки быть не может. Но, как оказалось, все случается. А вот упорное нежелание лишний раз исключить их вероятность все еще остается тенденцией, своеобразным синдромом.

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