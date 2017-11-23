Новосибирская прокуратура проведет проверку ДТП с подростком

Прокуратура Коченевского района Новосибирской области отменила вынесенное ранее решение следователей об отказе в возбуждении уголовного дела по факту резонансного ДТП, в котором погиб 13-летний школьник. В материалах, составленных по факту ДТП, обнаружили неточности, которые должны быть устранены. Помимо прочего в документах указано, что в крови ребенка был обнаружен алкоголь…

19 июня Рома с приятелем поехал за червями — мальчишки готовились порыбачить. Наживку решили поискать в поле, неподалеку от родной деревни Шагалово. Сели на мопед Honda Dio — подарок Ромкиной мамы, да погнали по грунтовой дороге. Набрав червяков, около девяти часов вечера ребята выезжали с полевой дороги на главную, и в этот момент небольшой мопед снес микроавтобус Toyota Town Ace. Рома погиб на месте, его 12-летний приятель оказался в реанимации районной ЦРБ.

В то, что юный спортсмен, который весь день крутился на глазах у родни, выпивал спиртное, в семье не верят. Требуют повторной экспертизы. Однако прокурор Коченевского района Роман Кузнецов пояснил «РГ», что отмена отказа в возбуждении дела и проверка полноты представленных следствием материалов ситуации не изменит.

— Было два основания для отмены. Первое — это нарушение норм УПК, которые допустили следователи, а второе — неполнота материалов: не взяли объяснения у всех лиц, которые могли пояснить обстоятельства происшествия. Общая перспектива возбуждения уголовного дела, на мой взгляд, отсутствует. У нас есть заключения автотехнических экспертиз, которые говорят об отсутствии возможности у водителя микроавтобуса предотвратить столкновение. Выводы экспертов категоричны и сомнений на момент их оценки не вызывали, — подчеркнул Роман Кузнецов.

Он также отметил, что факт наличия алкоголя в крови отражен в заключении судебно-медицинской экспертизы, и назначать повторное исследование нет оснований. С точки зрения прокурора факт алкогольного опьянения установлен.