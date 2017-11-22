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20:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жителю Актау нанесли 50 ножевых ранений в привокзальном кафе

АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. Зверское убийство произошло в привокзальном кафе в Атырау — мужчина с ножом напал на одного из посетителей и искромсал его на глазах других людей, сообщает телеканал КТК.

Источник: Sputniknews.kz

Трагедия произошла рано утром несколько дней назад. Двое мужчин зашли в перекусить в кафе до поезда. Внезапно к столику подошел неизвестный и напал со спины на одного из них — 39-летнего Ивана Грабова.

«Иван возвращался домой в Актау из Астрахани через Атырау. По словам медиков, мужчина получил более 50 ножевых ранений. Шансов выжить при таких травмах у него не было», — рассказывает телеканал в сюжете.

Преступление попало на камеру наблюдения в кафе. Полицейские изъяли запись, но до завершения следствия не показывают ее даже близким. Именно она позволила установить подозреваемого.

«Подозреваемый, 1991 года рождения, уроженец Кыргызстана, он находится в следственном изоляторе. Досудебное расследование ведется по статье 99 части второй (Убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстан», — прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Мотивы нападавшего не известны.

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