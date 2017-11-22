Умер пострадавший в перестрелке в «Москва-сити» сотрудник «Росгвардии»

Источник: РИА "Новости"

В больнице умер пострадавший во время перестрелки в «Москва-сити» сотрудник «Росгвардии». Об этом заявил в Пресненском суде следователь СК, передает «РИА Новости».

«До начала этого заседания один из потерпевших скончался в больнице», — заявил он.