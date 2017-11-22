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20:37 (мск), источник: РБК

Умер пострадавший в перестрелке в «Москва-сити» сотрудник «Росгвардии»

Сотрудник «Росгвардии», который пострадал во время перестрелки у «Москва-сити», умер в больнице. По этому делу уже арестован один человек — некто Магомед Исмаилов.

Источник: РИА "Новости"

В больнице умер пострадавший во время перестрелки в «Москва-сити» сотрудник «Росгвардии». Об этом заявил в Пресненском суде следователь СК, передает «РИА Новости».

«До начала этого заседания один из потерпевших скончался в больнице», — заявил он.

В связи с этим обвинение одному из участников перестрелки, Эльдару Хамидову будет переквалифицировано на «убийство», добавил следователь, передает ТАСС. Ранее Хамидову инкриминировалось преступление по статье «покушение на убийство». Следствие попросило отправить его под арест до середины января. Ранее суд арестовал одного из фигурантов дела, Магомеда Исмаилова.

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