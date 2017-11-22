МВД задержало экс-главу банка по делу о хищении 194 млн руб

Источник РБК, знакомый с ситуацией сообщил, что речь идет о бывшем председателе правления банка «Инвестиционный союз». В июне ЦБ отозвал у банка лицензию, до этого времени должность председателя правления занимал Морис Расулов.

В отношении бывшего председателя правления коммерческого банка было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), приводятся в сообщении слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Он подозревается «в хищении ликвидных банковских активов», уточнила она.

Волк добавила, что в жилых и офисных помещениях были проведены обыски. «Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметила она.

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По данным следствия, период с 2014 по 2015 годы руководители и сотрудники трех коммерческих банков организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму порядка 1 млрд руб. «В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой», — говорится в сообщении. В мае МВД сообщило об их задержании.