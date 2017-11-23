СКР исключил принадлежность погибшего в «Москве-Сити» к правоохранительным органам

«По версии следствия (погибший — ИФ) являлся охранником одного из посетителей комплекса «Москва-Сити», — добавила она.

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Ранее следователь в ходе процесса в Пресненском суде Москвы сообщил о смерти одного из пострадавших в перестрелке в комплексе «Москва-сити» 17 ноября.

«Один из потерпевших скончался. В дальнейшем это может повлиять на квалификацию уголовного дела», — сказал следователь в суде, где рассматривается вопрос об аресте фигуранта дела Эльдара Хамидова.

При этом в СМИ появилась информация, что погибший являлся сотрудником правоохранительных органов.