СКР исключил принадлежность погибшего в «Москве-Сити» к правоохранительным органам

«По версии следствия (погибший — ИФ) являлся охранником одного из посетителей комплекса «Москва-Сити», — добавила она.
Ранее следователь в ходе процесса в Пресненском суде Москвы сообщил о смерти одного из пострадавших в перестрелке в комплексе «Москва-сити» 17 ноября.
«Один из потерпевших скончался. В дальнейшем это может повлиять на квалификацию уголовного дела», — сказал следователь в суде, где рассматривается вопрос об аресте фигуранта дела Эльдара Хамидова.
При этом в СМИ появилась информация, что погибший являлся сотрудником правоохранительных органов.
Вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» между неустановленными посетителями, сотрудниками ЧОП и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате перестрелки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.