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10:37 (мск), источник: Интерфакс

СКР исключил принадлежность погибшего в «Москве-Сити» к правоохранительным органам

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Один из участников конфликта в комплексе «Москва-Сити» скончался в среду в больнице, он не был сотрудником правоохранительных органов, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«По версии следствия (погибший — ИФ) являлся охранником одного из посетителей комплекса «Москва-Сити», — добавила она.

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Ранее следователь в ходе процесса в Пресненском суде Москвы сообщил о смерти одного из пострадавших в перестрелке в комплексе «Москва-сити» 17 ноября.

«Один из потерпевших скончался. В дальнейшем это может повлиять на квалификацию уголовного дела», — сказал следователь в суде, где рассматривается вопрос об аресте фигуранта дела Эльдара Хамидова.

При этом в СМИ появилась информация, что погибший являлся сотрудником правоохранительных органов.

Вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» между неустановленными посетителями, сотрудниками ЧОП и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате перестрелки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

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