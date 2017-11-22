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22:23 (мск), источник: РБК

Стало известно имя умершего участника перестрелки в «Москва-Сити»

Умершим участником перестрелки у «Москва-Сити» оказался сотрудник частной охранной организации Платон Койда, рассказали источники РБК. Ранее следователь в суде заявлял, что умерший был сотрудником ФГУП «Охрана» «Росгвардии».

Источник: РИА "Новости"

Скончавшийся участник конфликта в комплексе «Москва-Сити» — сотрудник частной охранной организации Платон Койда. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в медицинских кругах. Он был госпитализирован с огнестрельным ранением бедра, впоследствии отказался от госпитализации.

Ранее о том, что один из потерпевших скончался, сообщил в суде следователь.

При этом, по его словам, погибший был сотрудником ФГУП «Охрана» «Росгвардии», передавало «РИА Новости». По его словам, из-за этого обвинение одному из участников перестрелки Эльдару Хамидову будет переквалифицировано на «убийство».

Позже представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова заявила, что умерший не был сотрудником правоохранительных органов, передает «Интерфакс». По ее словам, он был «охранником одного из посетителей комплекса «Москва-Сити».

Во время перестрелки в «Москва-сити» пострадали два сотрудника ФГУП «Охрана», заявляли ранее РБК источники. По их словам, после перестрелки в городскую больницу им. Пирогова был госпитализирован сотрудник ФГУП «Охрана» Дмитрий Якобсон с огнестрельным ранением брюшной стенки и ранением двух позвонков. Также в Боткинскую больницу был доставлен Дмитрий Иванчев, сотрудник ФГУП «Охрана», с ранением уха.

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Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн заявил ТАСС, что жизни сотрудников ФГУП «Охрана» ничего не угрожает. По его словам, в ближайшее время их переведут в Центральный клинический военный госпиталь Росгвардии.

Перестрелка на территории «Москва-Сити» произошла 17 ноября. Как рассказывали источники РБК, в ресторане на территории башни «Око» отмечали день рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, который был ранее судим. ​ По словам собеседника в ГУ МВД по Москве, стрельба началась из-за черного Mercedes, который стоял у входа в подъезд башни. Автомобиль мешал проходу гостей. На месте стрельбы были обнаружены «семь гильз из металла коричневого цвета, пять гильз из металла зеленого цвета, три гильзы желтого цвета калибром 9 мм, а также четыре пули из металла желтого цвета калибром 9 мм», рассказал источник.

Двум участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинения
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19:27 (мск)© Ньюстюб
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