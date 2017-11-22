Стало известно имя умершего участника перестрелки в «Москва-Сити»

Источник: РИА "Новости"

Скончавшийся участник конфликта в комплексе «Москва-Сити» — сотрудник частной охранной организации Платон Койда. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в медицинских кругах. Он был госпитализирован с огнестрельным ранением бедра, впоследствии отказался от госпитализации.

Ранее о том, что один из потерпевших скончался, сообщил в суде следователь.

При этом, по его словам, погибший был сотрудником ФГУП «Охрана» «Росгвардии», передавало «РИА Новости». По его словам, из-за этого обвинение одному из участников перестрелки Эльдару Хамидову будет переквалифицировано на «убийство».

Позже представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова заявила, что умерший не был сотрудником правоохранительных органов, передает «Интерфакс». По ее словам, он был «охранником одного из посетителей комплекса «Москва-Сити».

Во время перестрелки в «Москва-сити» пострадали два сотрудника ФГУП «Охрана», заявляли ранее РБК источники. По их словам, после перестрелки в городскую больницу им. Пирогова был госпитализирован сотрудник ФГУП «Охрана» Дмитрий Якобсон с огнестрельным ранением брюшной стенки и ранением двух позвонков. Также в Боткинскую больницу был доставлен Дмитрий Иванчев, сотрудник ФГУП «Охрана», с ранением уха.

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Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн заявил ТАСС, что жизни сотрудников ФГУП «Охрана» ничего не угрожает. По его словам, в ближайшее время их переведут в Центральный клинический военный госпиталь Росгвардии.