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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео взятки сотруднику ГАИ

Мужчине, давшему взятку, грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент с подкупом гаишника произошел в Гомельской области. Видео опубликовали на официальном сайте Министерства внутренних дел Беларуси.

Вечером 19 ноября 2017 года на дороге «Гомель-Урицкое» сотрудники ДПС остановили «Фольксваген» для проверки документов. Оказалось, что у водителя авто не было техосмотра, причем нарушение было повторным. Для того, чтобы повторное нарушение не было зафиксировано и не пришлось платить крупный штраф, водитель решил дать взятку.

На видео слышно, как он обращается к гаишнику: «Две сотки дам, да отпустите. Вы свет тихонько выключите, а я положу, да и все»…

Сотрудник ГАИ предупреждает мужчину: «За это сажают в тюрьму!». Но водитель все равно сворачивает купюры и засовывает между сиденьями со словами: «Что ж поделаешь, жизнь такая». На этом видео обрывается.

Известно, что прибывшие на место дачи взятки оперативники задокументировали преступление, задержали подозреваемого и доставили его в изолятор. По статье «Дача взятки» мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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