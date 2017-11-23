В Калининграде столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие
В Калининграде на перекрёстке улицы Красносельской и проспекта Победы столкнулись автобус и маршрутное такси. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
В Калининграде на перекрёстке улицы Красносельской и проспекта Победы столкнулись автобус и маршрутное такси. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
ДТП произошло в среду вечером. По словам свидетелей происшествия, пассажирский автобус выехал на перекрёсток под жёлтый сигнал светофора и столкнулся с маршруткой, которая в этот момент выезжала с улицы Менделеева.
Очевидцы рассказывают, что при аварии пострадали несколько человек. Одного из пострадавших увезла скорая помощь. Подробности инцидента уточняются.