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02:18 (мск), источник: РБК

Прокуратура Франции обвинила Керимова в отмывании денег

Французский суд предъявил Сулейману Керимову обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные прокуратуры, члену Совета Федерации Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов.

В ближайшее время в отношении бизнесмена будет принята мера пресечения.

Предъявление обвинения Керимову агентству ТАСС подтвердил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Reuters указывает, что в соответствии с французским законодательством Керимов с настоящего времени является фигурантом дела. По факту это означает, что в дальнейшем он может предстать перед судом, хотя так происходит не всегда.

Сулеймана Керимова задержали в понедельник вечером, 20 ноября, в зале прилета аэропорта Ниццы, после чего он был сопровожден в полицейский участок. Сенатор был задержан для допроса по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов, сообщил Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.

Вечером 22 ноября Керимова доставили в суд Ниццы, где он в течение нескольких часов беседовал с судебным следователем.

Помимо российского сенатора во Франции под стражу были взяты еще четыре человека. Об этом сообщило в среду французское издание Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Этот же источник рассказал изданию, что Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путем налогового мошенничества, совершенного организованной группой», на сумму, которая может достигать «несколько десятков миллионов евро».

Французская полиция задержала сенатора Сулеймана Керимова
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22 ноября© Ньюстюб
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