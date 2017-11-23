Прокуратура Франции обвинила Керимова в отмывании денег

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные прокуратуры, члену Совета Федерации Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов.

В ближайшее время в отношении бизнесмена будет принята мера пресечения.

Предъявление обвинения Керимову агентству ТАСС подтвердил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Reuters указывает, что в соответствии с французским законодательством Керимов с настоящего времени является фигурантом дела. По факту это означает, что в дальнейшем он может предстать перед судом, хотя так происходит не всегда.

Сулеймана Керимова задержали в понедельник вечером, 20 ноября, в зале прилета аэропорта Ниццы, после чего он был сопровожден в полицейский участок. Сенатор был задержан для допроса по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов, сообщил Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.

Вечером 22 ноября Керимова доставили в суд Ниццы, где он в течение нескольких часов беседовал с судебным следователем.