Прокуратура Франции обвинила Керимова в отмывании денег
Французский суд предъявил Сулейману Керимову обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Французский суд предъявил Сулейману Керимову обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные прокуратуры, члену Совета Федерации Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов.
В ближайшее время в отношении бизнесмена будет принята мера пресечения.
Предъявление обвинения Керимову агентству ТАСС подтвердил прокурор Ниццы
Reuters указывает, что в соответствии с французским законодательством Керимов с настоящего времени является фигурантом дела. По факту это означает, что в дальнейшем он может предстать перед судом, хотя так происходит не всегда.
Сулеймана Керимова задержали в понедельник вечером, 20 ноября, в зале прилета аэропорта Ниццы, после чего он был сопровожден в полицейский участок. Сенатор был задержан для допроса по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов, сообщил Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.
Вечером 22 ноября Керимова доставили в суд Ниццы, где он в течение нескольких часов беседовал с судебным следователем.
Помимо российского сенатора во Франции под стражу были взяты еще четыре человека. Об этом сообщило в среду французское издание Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Этот же источник рассказал изданию, что Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путем налогового мошенничества, совершенного организованной группой», на сумму, которая может достигать «несколько десятков миллионов евро».