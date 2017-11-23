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03:01 (мск), источник: РИА Новости

Сенатора Керимова выпустили под залог, но запретили выезд из Франции

НИЦЦА (Франция), 23 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Российский сенатор Сулейман Керимов не будет заключен в тюрьму во Франции, однако должен оставаться в стране и внести залог в пять миллионов евро, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Источник: РИА "Новости"

«Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Керимову в ночь на четверг были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце. В среду он был доставлен в суд для допроса. Согласно процедуре, судебный следователь принимает решение, предъявлять ли задержанному обвинения. В зависимости от этого судья избирает меру пресечения.

МИД России направил официальную ноту французским властям. Кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в среду, что сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, и работа по защите его интересов продолжится.

При этом официальный представитель французского МИД заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется только на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.

Сулейман Керимов — член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва». Он находится на 21-й строчке в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.

Французская полиция задержала сенатора Сулеймана Керимова
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22 ноября© Ньюстюб
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