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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Двое находкинских разбойников пойдут под суд

В Находке завершено расследование уголовного дела по обвинению двух местных жителей в разбойном нападении.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, двое мужчин, будучи в алкогольном опьянении, пришли в гости к знакомому. Ожидая его в подъезде дома, они столкнулись в коридоре с мужчиной. В руках у него были деньги. Злоумышленники потребовали передать им всю имевшуюся наличность. Услышав отказ, обвиняемые избили мужчину и, забрав деньги в сумме 16 тысяч рублей, скрылись. Всю наличность злоумышленники потратили.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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