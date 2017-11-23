Двое находкинских разбойников пойдут под суд

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, двое мужчин, будучи в алкогольном опьянении, пришли в гости к знакомому. Ожидая его в подъезде дома, они столкнулись в коридоре с мужчиной. В руках у него были деньги. Злоумышленники потребовали передать им всю имевшуюся наличность. Услышав отказ, обвиняемые избили мужчину и, забрав деньги в сумме 16 тысяч рублей, скрылись. Всю наличность злоумышленники потратили.