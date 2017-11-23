Стали известны подробности серьезного ДТП на трассе в Приморье

Как рассказал представитель компании «Деловые линии», сотрудник группы компаний «Деловые Линии» двигался по своей полосе, когда ему навстречу выехал легковой автомобиль. Как было установлено при разборе ДТП, водитель легковушки нарушил скоростной режим и не справился с управлением. Водитель «Деловых линий» пытался уйти от лобового столкновения, но избежать автоаварии все-таки не удалось. Свою вину автомобилист признал на месте.