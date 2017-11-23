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03:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Стали известны подробности серьезного ДТП на трассе в Приморье

В серьезном ДТП перед поселком Шкотово в Приморье, пострадавших нет, сообщает «Deita. ru». Виновник автоаварии, водитель хэтчбека, не справился с управлением автомобиля и вылетел на встречку.

Как рассказал представитель компании «Деловые линии», сотрудник группы компаний «Деловые Линии» двигался по своей полосе, когда ему навстречу выехал легковой автомобиль. Как было установлено при разборе ДТП, водитель легковушки нарушил скоростной режим и не справился с управлением. Водитель «Деловых линий» пытался уйти от лобового столкновения, но избежать автоаварии все-таки не удалось. Свою вину автомобилист признал на месте.

Пострадавших в аварии — нет.

Напомним, ранее «Deita.ru» писало о том, что вчера, 21 ноября, в Приморья не поделили дорогу грузовой автомобиль группы компаний «Деловые линии» и легковушка. Хэтчбек восстановлению не подлежит.

Екатерина Лапкина.

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